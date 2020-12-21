Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення відразу трьох вірусів

Тест дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі людини коронавірусу та штамів А і В вірусу грип

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБіГ) розробили комбінований ПЛР-тест, який дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі людини відразу трьох вірусів – коронавірусу та штамів А і В вірусу грипу. Про це йдеться на сторінці Інститут молекулярної біології та генетики у Facebook.

Зазначається, що тривалість проведення тесту – близько 6 годин.

В Інституті інформують, що з огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.

«Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які булі передані нам Центром громадського здоров’я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом. Тим часом вчені нашого Інституту завершують розробку тесту, який дозволить в процесі одного аналізу визначити наявність в організмі людини відразу п’яти вірусів, зокрема, дуже підступних щодо дітей - риновірусу та кору»,─ говорить директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.

Нагадаємо, у січні 2020 р. Інститут молекулярної біології та генетики першим в Україні розробив та сертифікував тест-системи для діагностики коронавірусу. Цю роботу було здійснено на замовлення РНБО України. Першого в нашій країні хворого на ковід - у Чернівцях – виявили на початку березня 2020 р. завдяки тестам ІМБіГ. Відтак ІМБіГ передав 600 тест-реакцій в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ у Києві.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 970 993 особи, одужало – 586 268 осіб, летальних випадків – 16 665, проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.