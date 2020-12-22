МОЗ відповів, чи можуть в Україні діагностувати нові штами коронавірусу

У світі вже зареєстровано 12 тисяч мутацій геному коронавірусу

У Центрі громадського здоров’я запевняють, що «британський штам» в Україні поки не реєстрували

Центр громадського здоров’я МОЗ України запевняє, що наразі усі тести в Україні діагностують коронавірус незалежно від його штамів.

Про це заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.

Зазначається, що уся державна лабораторна мережа України забезпечена необхідним обладнанням та здатна виявити Covid-19 у пацієнтів незалежно від його штамів.

Також у Центрі запевняють, що «британський штам» в Україні поки не реєстрували.

«Наразі вже зареєстровано 12 тисяч мутацій геному коронавірусу, і всі вони коректно визначаються тест-системами, які використовують в Україні. Ще на початку пандемії, за рекомендацією ВООЗ, ми почали і продовжуємо використовувати тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його геному. Вірус зазнає мутацій, усі ці форми досліджують і наразі відсутні повідомлення про істотні зміни його геному, котрі мали б істотне клінічне або діагностичне значення. Україна, як партнер світової мережі епіднагляду, надає на секвенування і зразки коронавірусу наших пацієнтів», –заявив Кузін.

Зазначимо, 21 грудня лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що мутований штам коронавірусу зафіксували на Закарпатті. Медик також додав, що Україна не має можливості ідентифікувати новий штам коронавірусу у масовому тестуванні.

Як відомо, багато країн терміново закривають свої кордони для туристів з Великої Британії після виявлення у цій країні нового штаму коронавірусу. На цю мить рейси до Британії скасували близько тридцяти країн.

У Лондоні і ще у двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великої Британії, Данії та Південноафриканської Республіки.

Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу. Отже, вірогідність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі. Крім того, оскільки коронавірус має тваринне походження, в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини, зазначила експерт.