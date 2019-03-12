Сінгапур призупинив польоти Boeing-737 Mах



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Напередодні заборону впровадили Китай, Індонезія та Ефіопія

Управління цивільної авіації Сінгапуру тимчасово призупинило польоти літаків Boeing-737 Mах 8 після аварії аналогічного лайнера Ethiopian Airlines.

SilkAir, регіональний авіаперевізник у складі Singapore Airlines, також не зможе виконувати рейси на шести літаках Boeing-737 Mах, які належать йому. Аналогічні лайнери під час перельотів до/з Сінгапуру використовують China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines і Thai Lion Air, зазначається у повідомленні регулятора.

Напередодні заборону впровадили Китай, Індонезія і Ефіопія.

Деякі авіакомпанії також ухвалили рішення про призупинення польотів цих літаків. Серед них аргентинська Aerolineas, мексиканська Aeromexico і бразильська Gol, а також Cayman Airways.

Зазначимо, що компанія Boeing оновить програмне забезпечення на літаках 737 Max.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ethiopian Airlines призупинилапольоти Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії, жертвами якої стали 157 осіб.

Перед цим про аналогічне рішення оголосили авіаційна влада Китаю.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На бортубуло 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.

Ця катастрофа стала другою аварією літака цього типу за півроку: наприкінці жовтня 2018 року Boeing-737 Mах 8 індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море незабаром після вильоту з аеропорту Джакарти. Загинули всі 189 людей на борту.