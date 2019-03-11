  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У авіакатастрофі в Ефіопії загинув польський дипломат

    • Розсилка
    <p>Боїнг-737 прямував до столиці Кенії, Найробі</p> - У авіакатастрофі в Ефіопії загинув польський дипломат

    Боїнг-737 прямував до столиці Кенії, Найробі

    Ще одною жертвою, за словами представниці польського МЗС, є «неповнолітня особа з польсько-кенійським громадянством»

    В літаку Ефіопських авіаліній, що розбився 10 березня невдовзі після вильоту зі столиці Ефіопії, Аддіс-Абеби, було двоє поляків.

    Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі.

    «Ми попрощалися із нашим багаторічним колегою, який загинув трагічною смертю під час виконання службових обов’язків», - заявила речниця МЗС у Варшаві Ева Сувара.

    Другою жертвою, за словами представниці польського МЗС, є «неповнолітня особа з польсько-кенійським громадянством».

    Портал tvp.info уточнив, що серед загиблих у катастрофі є працівник Посольства Республіки Польща в Каїрі.

    Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. 

    Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

    Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.

    Джерело: Польське радіо

    Читайте також
    Польща авіакатастрофа літак Boeing Африка Кенія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ