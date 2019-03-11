У авіакатастрофі в Ефіопії загинув польський дипломат



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Боїнг-737 прямував до столиці Кенії, Найробі

Ще одною жертвою, за словами представниці польського МЗС, є «неповнолітня особа з польсько-кенійським громадянством»

В літаку Ефіопських авіаліній, що розбився 10 березня невдовзі після вильоту зі столиці Ефіопії, Аддіс-Абеби, було двоє поляків.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі.

«Ми попрощалися із нашим багаторічним колегою, який загинув трагічною смертю під час виконання службових обов’язків», - заявила речниця МЗС у Варшаві Ева Сувара.

Другою жертвою, за словами представниці польського МЗС, є «неповнолітня особа з польсько-кенійським громадянством».

Портал tvp.info уточнив, що серед загиблих у катастрофі є працівник Посольства Республіки Польща в Каїрі.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.

Джерело: Польське радіо