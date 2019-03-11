Ethiopian Airlines заявила про заборону польотів на Boeing 737 MAX8



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На даний момент причина катастрофи все ще не відома

Велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб

Ефіопська авіакомпанія Ethiopian Airlines тимчасово призупинили польоти Boeing 737 MAX 8 після того, як один з літаків цієї моделі зазнав аварії в неділю, забравши життя 157 осіб. Про це компанія повідомила в понеділок на своїй сторінці в Twitter..

«Після трагічної події... Ethiopian Airlines вирішила призупинити польоти всіх Boeing 737 MAX 8, починаючи з учорашнього дня — 10 березня 2019 року — до подальшого повідомлення», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на даний момент причина катастрофи все ще не відома, проте такий крок зроблений «в якості додаткової міри обережності».

Раніше про призупинення польотів Boeing 737 MAX 8 заявив Китай.

Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив.

Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

В результаті авіакатстрофи загинула родина словацького депутата Антона Грнка.

Внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія), загинули 19 співробітниківОрганізації Об'єднаний Націй.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.