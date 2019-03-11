Після катастрофи в Ефіопії у Китаї заборонили використовувати Boeing 737 MАХ



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Літак Boeing 737 MАХ тимчасово заборонили у КНР

На моделі літаків, аналогічні до того, що розбився напередодні в Ефіопії, накладено тимчасову заборону

Влада Китаю тимчасово заборонила авіакомпаніям країни використовувати літаки Boeing 737 MАХ - аналогічні до того, що розбився в Ефіопії. Про це в понеділок, 11 березня, йдеться на сайті Управління цивільної авіації Китаю.

Зазначається, що такі заходи вживаються з метою забезпечення безпеки авіаперельотів Китаю.

У документі говориться, що обмеження буде офіційно скасовано лише після того, як компетентні органи країни опублікують відповідне повідомлення щодо цього.

Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив.

Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

В результаті авіакатстрофи загинула родина словацького депутата Антона Грнка.

Внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія), загинули 19 співробітників Організації Об'єднаний Націй.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.