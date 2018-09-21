Синоптик попередила про перші заморозки в Україні



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Нового потепління можна очікувати лише в жовтні – за тиждень-два

Дощі в Україні триватимуть протягом всього наступного тижня – до вихідних включно, а заморозки прийдуть в країну вже 25 вересня. Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Наталя Голеня, пише УНН.

«На середину наступного тижня, навіть з 25 в Карпатах, а з 26-27 на більшій території України будуть заморозки на ґрунт і, і навіть місцями в повітрі. Близько 0», - повідомила вона.

За її словами, дощі в Україні почнуться вже в нинішню суботу, 23 вересня, на заході країни, і триватимуть практично весь наступний тиждень. В неділю фронт пошириться практично на всю територію України, а 24 вересня, в понеділок, новий циклон буде рухатися з Німеччини через Польщу і Білорусію, накриваючи територію України.

«Тому знову дощі і зовсім інші температури – це вже осінь. 12-18 градусів – денна температура, вночі – 4-10. На кінець тижня теж розраховуємо на якісь дощі – вже на наступні вихідні», - уточнила метеоролог.

При цьому вона додала, що потепління можна очікувати лише в жовтні – за тиждень-два. «Можливо, згодом, десь через тиждень-два, вже в жовтні місяці будуть теплі дні, ми не виключаємо», - зазначила Голеня.