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    Синоптик попередила про сильні морози протягом тижня

    Тепліше буде у західних регіонах, зокрема температура повітря на Закарпатті коливатиметься в межах нуля
    Протягом цього тижня в Україні очікується морозна погода без істотних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що протягом тижня очікується морозна погода, втім опадів не буде, переважатиме суха і сонячна погода. Натомість вночі похолодає до 8-14 градусів морозу, а у центрі та на півночі - до 15-17 градусів. Тепліше
    • Сьогодні, 11:01
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    Тепліше буде у західних регіонах, зокрема температура повітря на Закарпатті коливатиметься в межах нуля

    Протягом цього тижня в Україні очікується морозна погода без істотних опадів.

    Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

    Вона зазначила, що протягом тижня очікується морозна погода, втім опадів не буде, переважатиме суха і сонячна погода. Натомість вночі похолодає до 8-14 градусів морозу, а у центрі та на півночі - до 15-17 градусів.

    Тепліше буде у західних регіонах, зокрема температура повітря на Закарпатті коливатиметься в межах нуля. На решті територій України вдень буде холодно, до 4-9 градусів морозу.

    У східних областях та на південному сході сьогодні та завтра очікуються сніг та штормовий вітер. Це, зокрема, стосується Харківщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, частини Дніпропетровщини та Миколаївщини. 

    У Києві опадів не буде, температура повітря буде достатньо низькою, найближчої ночі прогнозується 13-15 градусів морозу, а  вдень похолодає до 6-8 градусів.

    Джерело: Еспресо ТВ

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