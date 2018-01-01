Синоптик попередила про сильні морози протягом тижня
- Сьогодні, 11:01
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Тепліше буде у західних регіонах, зокрема температура повітря на Закарпатті коливатиметься в межах нуля
Протягом цього тижня в Україні очікується морозна погода без істотних опадів.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що протягом тижня очікується морозна погода, втім опадів не буде, переважатиме суха і сонячна погода. Натомість вночі похолодає до 8-14 градусів морозу, а у центрі та на півночі - до 15-17 градусів.
Тепліше буде у західних регіонах, зокрема температура повітря на Закарпатті коливатиметься в межах нуля. На решті територій України вдень буде холодно, до 4-9 градусів морозу.
У східних областях та на південному сході сьогодні та завтра очікуються сніг та штормовий вітер. Це, зокрема, стосується Харківщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, частини Дніпропетровщини та Миколаївщини.
У Києві опадів не буде, температура повітря буде достатньо низькою, найближчої ночі прогнозується 13-15 градусів морозу, а вдень похолодає до 6-8 градусів.
Джерело: Еспресо ТВ