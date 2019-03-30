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    Синоптик розказав, якою буде погода у квітні

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    Синоптик розказав, якою буде погода у квітні

    На початку місяця буде різкий перепад температури – від нічних морозів до легкої спеки вдень

    Погода у квітні буде доволі мінливою в Україні. Місяць розпочнеться прохолодною температурою, а в деяких областях навіть можливі нічні заморозки. Проте, після 7-8 числа прийде справжнє весняне тепло, а погода буде сонячною та без опадів. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає «24 канал».

    На початку місяця буде різкий перепад температури – від нічних морозів до легкої спеки вдень.

    «Перші сім днів квітня будуть холодні, а тоді одразу різке підвищення температури на 10-12 градусів тепла. Тому, починаючи з 7-8 числа прийде не квітень, а травень. Почнеться дуже спекотна погода, буде мало дощів. Стовпчики термометрів піднімуться до +17+20 градусів», – зауважив синоптик.

    Найбільш суха та сонячна похода зачепить східні та південні регіони.

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    19-21 квітня прийде вітряна та холодна погода. Окрім того, другий місяць весни буде посушливим і вітряним, через що можливе висушування ґрунту. Невеликі дощі можливі лише після 24 числа, але при цьому збережеться висока температура.

    Проте на Великдень, 28 квітня, буде тепло, сонячно, а стовпчики термометрів піднімуться до +20+21 градуса тепла. 

    Загалом, синоптик відзначив, що цьогоріч квітень буде значно теплішим, аніж у попередні роки.

    Раніше повідомлялося, що літо в Києві збільшилося до чотирьох місяців.

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