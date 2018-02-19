Синоптик розповіла, які області першими відчують похолодання
- Сьогодні, 06:12
-
Розсилка
Протягом тижня у більшості областей України очікується холодна погода
Протягом цього тижня у більшості областей України почнеться похолодання.
Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» розповіла синоптик Наталка Діденко.
За її словами, протягом тижня у більшості областей України очікується холодна погода. В країні домінуватиме повітряна маса арктичного походження, тобто ставатиме все холодніше і холодніше.
Зокрема, цієї ночі очікується в межах 6-10 градусів морозу, а найхолодніше буде у західних регіонах - до -12 -13 градусів. У вівторок вдень буде 2-7 градусів морозу, суттєвих опадів не буде, хоча на сході може пройти невеликий сніг.
У столиці України 20 лютого буде холодно, вночі до 8-10 градусів морозу, а вдень очікується -3 -4 градуси. На дорогах ожеледь.
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, в Україні очікується незначне похолодання.