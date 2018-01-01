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    Прогноз погоди: На Україну насувається холод, подекуди ожеледиця

    Завтра варто очікувати похолодання
    У вівторок, 20 лютого, в Україні очікується незначне похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Як зазначається, в західних областях температура очікується на рівні від -1 до -3 градусів, на півночі - від -1 до -3, у центральних і східних областях від -1 до -3 і на півдні - від +2 до +4 градусів. У Хмельницькій області вночі очікується
    • Сьогодні, 14:45
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    Завтра варто очікувати похолодання

    У вівторок, 20 лютого, в Україні очікується незначне похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Як зазначається, в західних областях температура очікується на рівні від -1 до -3 градусів, на півночі - від -1 до -3, у центральних і східних областях від -1 до -3 і на півдні - від +2 до +4 градусів.

    У Хмельницькій області вночі очікується похолодання до -13 градусів. А у Києві у вівторок вночі температура опуститься до -10 градусів, вдень буде -1 ...- 3.

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    Опадів не очікуються. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

    прогноз погоди Укргідрометцентр
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