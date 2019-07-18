Синоптики обіцяють на 18 липня в Україні до +30, місцями – дощі



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Дощі очікуються в північних областях і Києві

Погода в Україні 18 липня буде без опадів майже на всій території країни. Дощі очікуються в північних областях і Києві.

Температура в четвер підвищиться, передає Укргідрометцентр.

Температура повітря по країні вночі складе 10−17°, а вдень прогріється до 21−29°. Вітер західний 5−10 м / с.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів, у Дніпропетровській області +25...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

Погода в Києві - 18 липня в столиці буде незначний дощ, який до вечора припиниться. Температура повітря вночі складе до +14, вдень — до +23.