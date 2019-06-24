Синоптики обіцяють спеку і зливи: прогноз погоди на 24 червня



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Гроза в Києві Фото: Главком

У всіх регіонах країни очікуються дощі

Погода в Україні 24 червня буде аномально спекотною, при цьому крім пекучого сонця більшість областей накриють сильні зливи. Рівень тепла підніметься до позначки в +34 градуси.

Про це повідомляють Укргідрометцентр.

Як повідомляється, рівень тепла в порівнянні з недільним днем підніметься в середньому на 2-3 градуси навіть у тих областях, де будуть йти дощі. На Заході України стовпчики термометрів покажуть +25... +31 градус тепла. На півдні, півночі, сході і в центрі нашої країни рівень тепла досягне +30... +33 градусів. Винятком стануть Харківська й Миколаївська області, де термометри покажуть аномально великі цифри – до +34 градусів спеки в тіні.

При цьому у всіх регіонах країни очікуються дощі, як на заході, де вони тривають більше тижня, так на сході, півдні і півночі.

Опади у вигляді дощу очікуються в Одеській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Київській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Житомирській областях.

24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

В Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.