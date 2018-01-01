Синоптики обіцяють українцям дощ з мокрим снігом

У вівторок, 30 січня, в Україні буде тепло, але сиро і вітряно

У вівторок, 30 січня, очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень буде 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°. Про це повідомляє Український гідрометцентр. На заході України хмарно, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+5



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українцям на вівторок обіцяють дощі та мокрий сніг

У вівторок, 30 січня, в Україні буде тепло, але сиро і вітряно

У вівторок, 30 січня, очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень буде 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На заході України хмарно, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 градусів, вдень +4...+6 градусів.

У Карпатах невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів. 30 січня в горах Івано-Франківської та високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

На півночі України хмарно, дощ із мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градусів, вдень +3...+5 градусів.

У центрі України хмарно, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градусів, вдень +4...+6 градусів.

На сході України хмарно, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +2...+4 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки вночі в Запорізькій області невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +6...+8 градусів, в Одеській і Миколаївській областях +8...+10 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градусів, вдень +5...+7 градусів. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +5...+7 градусів.

У Києві 30 січня дощ і мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1...+3 тепла, вдень +4...+6 тепла.