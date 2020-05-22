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    Суспільство

    22 травня – яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    Образ Святого Миколи Чудотворця - 22 травня – яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    Образ Святого Миколи Чудотворця

    В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю

    Сьогодні, 22 травня, церква вшановує пам’ять перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая Угодника.
    Це один з найбільш шанованих святих у православних віруючих.

    Історія свята

    «В кожнім році два Миколи: на першого Миколи не буває холодно ніколи, а на другого Миколи (19 грудня) не буває тепла ніколи», — каже народне прислів’я. Сьогоднішнє свято — одне з найпопулярніших у народі. Встановлене з нагоди перенесення в 1087 р. мощів святого Миколи Чудотворця з лікійського міста Мири в Малій Азії до італійського міста Бара.

    На цій події був присутній невідомий українець, як припускають, переяславський єпископ Єфрем, який і запровадив у нас відзначення цього дня.

    Святий Микола народився у 260 р. в місті Патарах у Малій Азії. Був архієпископом Мира, брав участь у І Вселенському соборі. В сказаннях про його життя говориться, що він міг зціляти сліпих і глухих, допомагав бідним, відвертав від них усілякі нещастя і взагалі прославився багатьма дивами. Помер у 343 р.

    Що можна робити

    • Вважалося, що з цього дня починали добре рости трави, а тому худобі починалося роздолля з кормами.
    • В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю. Можна попросити його про благополуччя або здоров’я.
    • Також, немає заборони на працю, навпаки, вона навіть вітається. Прийнято зайнятися генеральним прибиранням.
    • Від цього дня починали стригти овець і сіяти гречку, тож склалася приповідка: До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки!

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сваритися і ображатися
    • Не варто витрачати багато грошей
    • Не рекомендують байдикувати
    • Не можна стригтися на Миколая Чудотворця. У цей день була заборона брати до рук ножиці.
    • На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше за відмову допомогти нужденним 7 років родина терпітиме злидні і лиха.

    Народні прикмети

    • Якщо ллє дощ, урожай буде багатим
    • Якщо квакають жаби, добре вродить овес
    • Якщо цвіте вільха, можна сіяти гречку.

    Іменинники сьогодні:

    Микола, Христофор, Дімітрій, Василій, Ісайя, Йосип, Олена, Юлія, Роман, Ян.

    церква історія свята
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