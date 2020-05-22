22 травня – яке сьогодні свято, прикмети та заборони



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Образ Святого Миколи Чудотворця

В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю

Історія свята

Сьогодні, 22 травня, церква вшановує пам’ять перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая Угодника.Це один з найбільш шанованих святих у православних віруючих.

«В кожнім році два Миколи: на першого Миколи не буває холодно ніколи, а на другого Миколи (19 грудня) не буває тепла ніколи», — каже народне прислів’я. Сьогоднішнє свято — одне з найпопулярніших у народі. Встановлене з нагоди перенесення в 1087 р. мощів святого Миколи Чудотворця з лікійського міста Мири в Малій Азії до італійського міста Бара.

На цій події був присутній невідомий українець, як припускають, переяславський єпископ Єфрем, який і запровадив у нас відзначення цього дня.

Святий Микола народився у 260 р. в місті Патарах у Малій Азії. Був архієпископом Мира, брав участь у І Вселенському соборі. В сказаннях про його життя говориться, що він міг зціляти сліпих і глухих, допомагав бідним, відвертав від них усілякі нещастя і взагалі прославився багатьма дивами. Помер у 343 р.

Що можна робити

Вважалося, що з цього дня починали добре рости трави, а тому худобі починалося роздолля з кормами.

В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю. Можна попросити його про благополуччя або здоров’я.

Також, немає заборони на працю, навпаки, вона навіть вітається. Прийнято зайнятися генеральним прибиранням.

Від цього дня починали стригти овець і сіяти гречку, тож склалася приповідка: До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки!

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритися і ображатися

Не варто витрачати багато грошей

Не рекомендують байдикувати

Не можна стригтися на Миколая Чудотворця. У цей день була заборона брати до рук ножиці.

На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше за відмову допомогти нужденним 7 років родина терпітиме злидні і лиха.

Народні прикмети

Якщо ллє дощ, урожай буде багатим

Якщо квакають жаби, добре вродить овес

Якщо цвіте вільха, можна сіяти гречку.

Іменинники сьогодні:

Микола, Христофор, Дімітрій, Василій, Ісайя, Йосип, Олена, Юлія, Роман, Ян.