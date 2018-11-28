  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптики попередили про ожеледицю та сильний вітер: прогноз погоди на 28 листопада

    • Розсилка
    Синоптики попередили про ожеледицю та сильний вітер: прогноз погоди на 28 листопада

    Найхолодніше буде у центральних, західних і північних областях України

    У середу, 28 листопада, опади припиняться, встановиться переважно сонячна морозна погода. Очікується ожеледь і сильні пориви вітру у східних і південних регіонах нашої країни.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Випадання опадів у вигляді снігу очікується в окремих областях України на сході і півдні країни.

    Повідомляється, що в більшості регіонів завтра буде холодна погода з позначкою мінус на стовпчиках термометрів.

    Найхолодніше буде у центральних, західних і північних областях України. Вночі мороз досягне максимального рівня -9 градусів. Середня денна температура -2... -5 градусів тепла.

    ukraine_19

    На півдні та сході буде трохи тепліше. Вдень різниця складе всього 1 градус: стовпчики термометрів покажуть -1... -4, а вночі в основному будуть триматися -1... -5.

    У Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях буде холодніше — до -9 градусів.

    Вітер очікується північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У метеорологічному попередженні повідомляють, що пориви вітру можуть розвинутися до 15-20 м/с.

    28 листопада на дорогах більшості областей країни ожеледиця, у південній та східній частині пориви вітру 15-20 м/с.

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ