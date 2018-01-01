Синоптики попередили про погіршення погодних умов 8-9 лютого

В Укргідрометцентрі зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту

Внаслідок впливу активного циклону в Україні 8-9 лютого очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру. Вдень 8 лютого в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. Протягом 9 лютого: в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Укргідрометцентрі зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту

Внаслідок впливу активного циклону в Україні 8-9 лютого очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Вдень 8 лютого в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Протягом 9 лютого: в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

8 лютого в Україні, вночі 9 лютого на Лівобережжі посилення вітру до 15-20 м/с.

В Укргідрометцентрі зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства у більшості областей країни (крім південних).