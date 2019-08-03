Синоптики попередили українців про грози: прогноз погоди на 3 серпня



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В більшості областей нашої країни очікуються грозові зливи

Погода в Україні 3 серпня буде холодною і дощовою. Опади, які очікуються в південних, західних і центральних регіонах, будуть супроводжуватись грозами, шквалами вітру. При цьому у східних областях настане короткочасне потепління.

Про це повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, в більшості областей нашої країни очікуються грозові зливи. Опади випадуть на території південних, центральних, західних областей України. При цьому в Києві погода буде сухою. Синоптики прогнозують у столиці 3 серпня ясне небо.

Рівень тепла практично не зміниться, за винятком східних і північних регіонів, де в суботу дощів не очікується. Там температура підніметься до +20... +25 градусів. У приморських регіонах як і раніше збережеться тепла погода – термометри покажуть до +25... +28 градусів.

Найнижчі температури очікуються в нічний час у Чернігівській і Сумській областях, де стовпчики термометрів покажуть до +10 градусів тепла.

Також синоптики попередили про те, що в більшості областей України збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«2-3 серпня в південних, більшості східних, центральних та Тернопільській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 4 серпня в результаті переміщення активного циклону в південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується ускладнення погодних умов: грози, сильні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, місцями 25 м/с, в окремих районах град (II рівень небезпеки, оранжевий)», - написали у метеорологічному попередженні.