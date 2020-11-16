Туман і смог: Київ на восьмому місці серед найбрудніших міст світу

Сьогодні у Києві туман

Погодні умови сприяли погіршенню якості повітря у столиці України

Станом на 10:30 16 листопада Київ знаходиться на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50. Рівень забруднення характеризується як «нездоровий».

Сьогодні, 16 листопада, вдень в Києві утримається туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, станом на вечір 15 листопада Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.