Туман і смог: Київ на восьмому місці серед найбрудніших міст світу
Погодні умови сприяли погіршенню якості повітря у столиці України
Станом на 10:30 16 листопада Київ знаходиться на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50. Рівень забруднення характеризується як «нездоровий».
Сьогодні, 16 листопада, вдень в Києві утримається туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, станом на вечір 15 листопада Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.