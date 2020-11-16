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    Туман і смог: Київ на восьмому місці серед найбрудніших міст світу

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    Сьогодні у Києві туман - Туман і смог: Київ на восьмому місці серед найбрудніших міст світу
    Сьогодні у Києві туман
    Фото з відкритих джерел

    Погодні умови сприяли погіршенню якості повітря у столиці України

    Станом на 10:30 16 листопада Київ знаходиться на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50. Рівень забруднення характеризується як «нездоровий».

    Сьогодні, 16 листопада, вдень в Києві утримається туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Нагадаємо, станом на вечір 15 листопада Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. 

    Теги: екологія прогноз погоди Київ рейтинг повітря
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