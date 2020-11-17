Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди в Україні на 17 листопада

В Україні похолодає і почнуться сильні дощі, у двох областях - з мокрим снігом

У східних областях на дорогах буде ожеледиця

У вівторок, 17 листопада, в Україні буде холодна погода. У східних регіонах, Житомирській та Київській областях йтиме сніг, у західних, Одеській та Вінницькій — дощ.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють хмарність, у східних областях сніг, на дорогах ожеледиця, температура вночі та вдень 1-6° морозу.

На решті території без істотних опадів, лише вдень у західних, Одеській та Вінницькій областях невеликий дощ, в Житомирській та Київській областях невеликий мокрий сніг.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях та на Одещині вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 17 листопада буде без істотних опадів, ввечері невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень — близько 0°.