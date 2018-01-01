Синоптики попереджають про 22-градусні морози на вихідні
- Сьогодні, 14:45
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У понеділок-вівторок температура впаде до -25
В Україні внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи 24-27 лютого в більшості областях очікуються морози.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України із посиланням на Укргідрометцентр.
«Внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження нічної (мінімальної) температури: 24 лютого до 10-16° морозу,
у Чернігівській, Сумській та Харківській областях - до 16-21° морозу;
на півдні країни та Закарпатті до 3-9° морозу;
24 лютого у Київській області до 10-16° морозу (у Києві до 11-13°);
25 лютого до 14-19° морозу, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях до 17-22° морозу;
у південній частині та на Закарпатті до 8-13° морозу;
25-27 лютого на Київщині до 17-22° морозу (у Києві 16-19° морозу), місцями по області до 24° морозу», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 26-27 лютого температура вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу; у південній частині температура суттєво не зміниться.