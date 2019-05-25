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    Синоптики повідомили, де у неділю чекати дощів

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    Синоптики повідомили, де у неділю чекати дощів

    У столиці в неділю опадів не обіцяють

    Найближчої доби погоду в Україні визначатиме помірно тепла повітряна маса, більш волога - на Лівобережжі і в західних областях, повідомив Укргідрометцентр.

    На Лівобережжі та місцями у західних областях короткочасні дощі, грози, на решті територій без опадів.

    Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

    У Києві в неділю без опадів; температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 26 травня найвища температура повітря була +32,7 в 2007 р., найнижча вночі 2,7 в 1944 р.

    У ніч на понеділок в Україні без опадів, вдень у західних, північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

    Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень в Україні 24-29°.

    У ніч на понеділок у Києві без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

    25 травня на дев’яту годину ранку температура води в Чорному й Азовському морях була 19-25°, біля Приморського 15°, в Дніпрі біля Києва 20°.

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