Синоптики прогнозують на Чистий четвер потепління до +25
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Розсилка
У Києві завтра очікується до +23 градусів
Синоптики розповіли, що 25 квітня в Києві буде малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +21...+23 градуси.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +18...+25 градусів.
У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, місцями пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +8...+13 градусів.
На півночі України малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +19...+25 градусів.
У центрі України малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +18...+25 градусів.
На сході України малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +20...+25 градусів.
На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +18...+25 градусів.
У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +18...+23 градуси.