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    Синоптики прогнозують на понеділок в Україні сніг та ожеледицю

    У Києві 12 лютого місцями невеликий сніг, вдень близько 0°
    В Україні у понеділок очікується невеликий, подекуди мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр. «12 лютого в Україні у південній частині, східних та Дніпропетровській областях сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. На
    • Сьогодні, 06:12
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    У Києві 12 лютого місцями невеликий сніг, вдень близько 0°

    В Україні у понеділок очікується невеликий, подекуди мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «12 лютого в Україні у південній частині, східних та Дніпропетровській областях сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. На решті території місцями невеликий сніг; вітер переважно північно-східний, помірний. На дорогах країни місцями ожеледиця», - йдеться у повідомленні.

    Температура вночі 2-7° морозу, у прикарпатських областях 7-12° морозу; вдень (у південній частині також і вночі) від 2° морозу до 3° тепла.

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    У Києві 12 лютого місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

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