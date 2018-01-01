Синоптики прогнозують на вихідні сиру погоду

У столиці мокрий сніг очікується в суботу

У найближчу добу погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску, волога і помірно-тепла повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр. Очікується невеликий мокрий сніг, лише в південній частині, вдень і більшості західних областей без опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.



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У столиці мокрий сніг очікується в суботу

У найближчу добу погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску, волога і помірно-тепла повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікується невеликий мокрий сніг, лише в південній частині, вдень і більшості західних областей без опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура протягом доби від 3 ° морозу до 2 ° тепла (вночі на заході 2-7 ° морозу, вдень на півдні країни 1-6 ° тепла).

У Києві - невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі та вдень близько 0 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 10 лютого найвища температура вдень була +10,3 у 2002 році, найнижча вночі -25,6 в 1911 році.

11 лютого вночі в східних, Сумській, Чернігівській і Полтавській областях місцями невеликий сніг, вдень в південних областях дощ, подекуди з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-12 м / с, на півдні та сході окремі пориви 15-20 м / с.

Температура вночі 1-6 ° морозу, на півдні та сході близько 0 °; вдень від 2 ° морозу до 3 ° тепла, на півдні 1-6 ° тепла.

У Києві - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі 2-4 ° морозу, вдень близько 0 °.