Синоптики прогнозують похолодання в Україні

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Станом на 9:00 четверга, 31 травня, температура води в Чорному та Азовському морях була 19-22°; у Дніпрі біля Києва 22°

На більшу частину території України найближчої доби, 1 червня, пошириться порція прохолодного повітря з півночі європейської Росії, атмосферний тиск почне зростати, погоду визначатиме гребінь антициклону з центром над Білоруссю, повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів не очікується, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями прогнозується короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура в Чернігівській, Сумській, Полтавській і східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°; на решті території вночі 9-14°, на узбережжях морів 15-18°, удень 20-25°, на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області до 29° .

У Києві 1 червня без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 1 червня найвища температура вдень була 31,7° у 2011 році, найнижча вночі 4,1° у 1904 році.

В Україні 2 червня в західних областях прогнозується короткочасний дощ із грозою, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на заході з грозами місцями шквали 15-20 м/с.

Температура в Чернігівській, Сумській, Полтавській і східних областях вночі 3-8° тепла, вдень 18-23°; на решті території вночі 6-11°, у західних областях і на узбережжях морів 9-14°, вдень 21-26°.

У Києві 2 червня без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11°, удень 24-26°.

Станом на 9:00 четверга, 31 травня, температура води в Чорному та Азовському морях була 19-22°; у Дніпрі біля Києва 22°.