Синоптики прогнозують сьогодні в Україні суху і теплу погоду



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У Києві сьогодні вдень без опадів, температура 12-14°

У п'ятницю повітря в Україні місцями прогріється до 17 градусів

В Україні у п'ятницю, 6 березня, середня температура вдень становитиме 10-15°, вранці у західних, північних та центральних областях подекуди туман.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Без опадів, лише вночі у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура у західних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла, у Карпатах 0-5° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, на Дніпропетровщині, Херсонщині та у Криму до 17°.

У Києві сьогодні вдень без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.