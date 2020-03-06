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    Синоптики прогнозують сьогодні в Україні суху і теплу погоду

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    У Києві сьогодні вдень без опадів, температура 12-14&deg; - Синоптики прогнозують сьогодні в Україні суху і теплу погоду
    У Києві сьогодні вдень без опадів, температура 12-14°

    У п'ятницю повітря в Україні місцями прогріється до 17 градусів

    В Україні у п'ятницю, 6 березня, середня температура вдень становитиме 10-15°, вранці у західних, північних та центральних областях подекуди туман.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Без опадів, лише вночі у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

    Температура у західних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла, у Карпатах 0-5° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, на Дніпропетровщині, Херсонщині та у Криму до 17°.

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    У Києві сьогодні вдень без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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