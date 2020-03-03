На Закарпатті річки вийдуть з берегів



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Рівень води підвищиться в річці Прут та притоках Тиси

Через відлигу та опади 3-4 березня на рiчках Закарпаття очікується поступове підвищення рівнів води. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У зв’язку з відлигою та опадами, 3-4 березня на рiчках Закарпаття, басейну Прута, очікується поступове підвищення рівнів води на 0,2-0,8 м, в нижнiх течiї Боржави (притока Тиси) - до 1,3 м над рiвнями на 8 годину 2 березня, без негативних наслідків», йдеться у повідомленні.

Синоптики також повідомили, що в Україні сьогодні значно потеплішає.

«3 березня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі в північній частині, більшості центральних і Харківській областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 10-15°, у південних областях до 18°», - зазначається у повідомленні.

Напередодні українські синоптики уточнили прогноз погоди на березень. Отже, середня температура в березні в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градуси вище від середніх багаторічних значень.