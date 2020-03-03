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    Кліматологи розповіли про парадокси цьогорічної зими в Києві

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    Кліматологи розповіли про парадокси цьогорічної зими в Києві

    Календарна зима закінчилась, а метеорологічна вперше за 140 років до столиці так і не завітала

    Протягом календарної зими 2019-2020 рр. у Києві стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0 градусів в сторону мінусових значень так і не відбулося.

    Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

    Всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури, а загалом вона за грудень-лютий склала +2,0°С.

    «До парадоксу зимового періоду необхідно віднести промовистий факт. Найхолоднішим серед зимових днів було 8 лютого, коли температура під ранок опустилась до -8,4°С, а в минулому листопаді 22 числа було -9,7°С», - зазначили в обсерваторії.

    Кліматологи наголошують, що вперше за 140 років у Києві не було не тільки метеорологічної зими, але й температури повітря нижче -10°С. «Це наслідки глобального потепління, темпи якого, на жаль, пришвидшуються», - підкреслюють вони.

    Опадів випало рівно 100 мм, що складає 70% сезонної норми. Стійкого снігового покриву у столиці так і не було.

    Як повідомлялося, середньомісячна температура лютого 2020 року у Києві становила +2,5°С, що на 6,7°С вище кліматичної норми. Цьогорічний лютий посів четверту позицію серед найтепліших з 1881 року. 

    Нагадаємо,  2 лютого у Києві було встановлено перший температурний рекорд цього місяця. Після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,7°С, що на 1,4°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 2002 році.

    15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень

    Ніч на 17 лютого у Києві виявилась також найтеплішою. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +1,8°С, що на 0,1°С тепліше ніж у 1974 році.

    17 лютого у Києві було перевищено на 0,2°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений торік.

    Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.

    Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

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