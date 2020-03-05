Густий туман опуститься на Київ
Водіям радять бути обережними на дорогах
Уночі 6 березня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як відомо, 4 березня у Києві та області спостерігався сильний туман. Видимість 200–500 м.
Вранці 4 березня через сильний туман на трасі Київ – Одеса в районі села Митниця у ДТП потрапили понад десять автомобілів.
Через такі метеорологічні умови у повітрі Києва зафіксоване перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій