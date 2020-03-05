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    Новини

    Густий туман опуститься на Київ

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    Густий туман опуститься на Київ

    Водіям радять бути обережними на дорогах

    Уночі 6 березня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як відомо, 4 березня у Києві та області спостерігався сильний туман. Видимість 200–500 м. 

    Вранці 4 березня через сильний туман на трасі Київ – Одеса в районі села Митниця у ДТП потрапили понад десять автомобілів.

    Через такі метеорологічні умови у повітрі Києва зафіксоване перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр
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