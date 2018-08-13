Синоптики прогнозують суху та спекотну погоду в понеділок



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Сьогодні вдень стовпчики термометра піднімуться до +33 градусів

У понеділок, 13 серпня, по всі території України очікується спекотна погода без опадів. Вдень стовпчики термометра піднімуться до +33 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході ясно, температура повітря вдень +27...+29 градусів. На сході країни опадів не передбачається, вдень повітря прогріється до +31 градуса.

Така ж погода очікується і в центральному регіоні України, денна температура повітря 27-30 градусів вище нуля. На півночі вдень стовпчики термометра покажуть 26-29 градусів. На півдні традиційно тепліше, температура вдень 29-33 градусів тепла.

У Києві в цей день також без опадів, температура вдень 26-28 градусів тепла.