Синоптики прогнозують сьогодні в Україні спеку, дощі та грози з градом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україну продовжують заливати дощі

У Києві 18 червня вдень пройде короткочасний дощ та гроза, температура становитиме 26-28°

У четвер, 18 червня, на переважній частині території України очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах випаде град; повітря вдень прогріється до 25-30°, у східних областях до 33°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень в Україні, крім північно-східних та східних областей, кроткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 25-30°, у східних областях до 33°, на Заході країни 20-25°», – зазначається у повідомленні.

У Києві 18 червня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі становитиме 17-19°, вдень 26-28°.