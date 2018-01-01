Синоптики розказали, чого чекати від погоди завтра

У столиці завтра без істотних опадів

У п'ятницю, 5 січня, погода в Україні буде хмарною, без істотних опадів. Лише вночі та вранці у східній частині, в Карпатах та на Закарпатті очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook. «5 січня погода в Україні буде хмарною. Без істотних опадів, лише вночі та вранці у східній



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У столиці завтра без істотних опадів

У п'ятницю, 5 січня, погода в Україні буде хмарною, без істотних опадів. Лише вночі та вранці у східній частині, в Карпатах та на Закарпатті очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

«5 січня погода в Україні буде хмарною. Без істотних опадів, лише вночі та вранці у східній частині, в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ із мокрим снігом; у південних, центральних та північних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень у Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°», - йдеться у повідомленні.

У столиці завтра без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Температура вночі 0..+2°, вдень 3..5°.

У Львові в п'ятницю істотні опади не очікуються. Температура вночі +1..3°, вдень близько +5°. В Одесі 5 січня без істотних опадів. Місцями туман. Температура вночі +2..4°, вдень 5..7°. У Дніпрі завтра без істотних опадів. Подекуди ймовірний туман. Температура вночі +1..3°, вдень близько +5°. У Харкові найближчої ночі очікуються невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Температура вночі та вдень +1..3°. В Карпатах вночі та вранці 5 січня трохи сніжитиме, вдень без істотних опадів. Температура вночі -2..7°, вдень близько 0°.

Станом на 8 годину 4 січня висота снігового покриву становила: Славське - 2 см, Плай - 53 см, Міжгір'я - 1 см, Рахів - 1 см, Пожежевська - 61 см.