Синоптики розповіли, коли похолодає на цьому тижні



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Перше похолодання накриє Україну вже у вівторок, 5 лютого

До України з вівторка прийде похолодання, періодично в різних частинах країни буде йти дощ зі снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях пройде сніг з дощем, температура повітря вдень +1... +4 градуси.

У центральних областях 1-4 вище нуля. Опади не прогнозуються.

На півночі і сході країни 0...+2 градусів, на півдні +6... +11.

У середу, 6 лютого, буде сухо по всій Україні, крім заходу та центру. Там пройде сніг з дощем.

Температура в західних областях від +2 до +6 градусів. Вночі найхолодніше у східних областях - до -4 градусів морозу.

У четвер, 7 лютого, сніг з дощем буде зриватися на заході. Середня температура по країні вдень очікується -1 +1, вночі -2... -4.

На сході -1... +3 градуси, вночі 0-3 градуси морозу. На заході тепліше, там вдень +1... +6 градусів, вночі -1... -5. У Києві буде сухо. Вдень -1... +1, вночі -2... -4.

У п'ятницю, 8 лютого, опади прогнозуються лише на сході. Там вдень -2... +3, вночі температура опуститься до -5 градусів.

На півдні України вдень до +4, вночі до -2. На заході 1- 6 вище нуля, вночі -1... -4.