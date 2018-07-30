Синоптики розповіли, яким ймовірно буде серпень



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Місячна кількість опадів у серпні 2018 року очікується на рівні 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм

Середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«Середня місячна температура передбачається 20-25°, в гірських районах 17-18°, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень», - повідомили синоптики, зауваживши, що інформація базована на даних УкрГМЦ, УкрНДГМІ та світових центрів погоди.

При цьому місячна кількість опадів у серпні 2018 року очікується на рівні 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм. Такі показники у більшості західних областей та на півдні країни, як повідомили синоптики, перебувають у межах норми, на решті території - менше середніх багаторічних значень.

Загалом же, згідно зі спостереженнями, характерною для серпня є середня місячна температура на рівні 17-20°, у південних та південно-східних областях - мiсцями 21-23°, у гірських районах - 11-16°.

За час спостережень абсолютний максимум температури у серпні в Україні фіксували на рівні 34-42°, в гірських районах - 26-33°. Абсолютний мінімум, коли-небудь зафіксований, становив 1-7° тепла, на півдні - до 11°, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями було навіть 0-2° морозу.