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    Синоптики розповіли, якою буде весна цього року: морози до кінця березня

    Весняні місяці очікуються прохолодними і сирими: холодний березень, мінливий квітень і дощовий травень
    До весни залишилася лише пара днів, але холоди поки не відступають: за прогнозами Укргідрометцентру, березень почнеться 15-20-градусними нічними морозами. В цілому весняні місяці очікуються прохолодними і сирими: холодний березень, мінливий квітень і дощовий травень. А от щодо кліматичних строків приходу весни оцінки фахівців
    • Сьогодні, 10:29
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    Березень почнеться 15-20-градусними нічними морозами&nbsp;
    Березень почнеться 15-20-градусними нічними морозами 

    Весняні місяці очікуються прохолодними і сирими: холодний березень, мінливий квітень і дощовий травень

    До весни залишилася лише пара днів, але холоди поки не відступають: за прогнозами Укргідрометцентру, березень почнеться 15-20-градусними нічними морозами.

    В цілому весняні місяці очікуються прохолодними і сирими: холодний березень, мінливий квітень і дощовий травень. А от щодо кліматичних строків приходу весни оцінки фахівців Укргідрометцентру і розрахунки народних синоптиків розходяться, передає «Сегодня».

    За словами головного синоптика країни Миколи Кульбіди, кліматична весна настає, коли температура стійко перейде через 0 градусів.

    «Тенденції останніх років вказують на настання весни в нормальні строки, але вона буде затяжною з поступовим підвищенням температури, - говорить Кульбіда. - У північних областях країни потеплішає в середині березня, у південних - на початку місяця. Але не варто виключати в березні і квітні короткочасного повернення зими, снігопадів і морозів, як було в попередні роки».

    Начальник відділу кліматичних досліджень Українського гідрометінституту Вазіра Мартазінова також каже, що зараз погодна ситуація в Україні характеризується затяжною кліматичною весною, яка за температурним режимом триває до середини червня. Нинішній рік, на її думку, не стане винятком.

     

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