Рятувальники попередили, де в неділю погіршиться погода

Штормове попередження оголошено в західних областях країни

В неділю, 1 серпня, очікується погіршення погодних умов в ряді областей на заході України. Як повідомляє Укргідрометцентр, штормове попередження оголошене в Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях.

Області, в яких завтра очікуються грози. Фото: Укргідрометцентр

Зокрема вдень 1 серпня у західних областях прогнозують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).

При цьому 31 липня-1 серпня у Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській областях та в Криму, а 1 серпня і у Вінницькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше стало відомо, що з 31 липня підвищений рівень пожежної небезпеки оголошено і в Києві. Надвечір 1 серпня у столиці можливий дощ.