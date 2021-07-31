Рятувальники попередили, де в неділю погіршиться погода
Штормове попередження оголошено в західних областях країни
В неділю, 1 серпня, очікується погіршення погодних умов в ряді областей на заході України. Як повідомляє Укргідрометцентр, штормове попередження оголошене в Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях.
Зокрема вдень 1 серпня у західних областях прогнозують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).
При цьому 31 липня-1 серпня у Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській областях та в Криму, а 1 серпня і у Вінницькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше стало відомо, що з 31 липня підвищений рівень пожежної небезпеки оголошено і в Києві. Надвечір 1 серпня у столиці можливий дощ.
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