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    У світі

    Армія Асада захопила стратегічне місто

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    Армія Асада захопила стратегічне місто

    В боях за місто Аль-Хобейт, яке називають брамою до південної частини провінції Ідліб, загинули більше сотні бійців з обох сторін

    Урядова армія Сирії захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт у провінції Ідліб, яку контролюють повстанці. Про це в неділю, 11 серпня, повідомляє агентство Reuters

    Захоплення Аль-Хобейта є найзначнішим прогресом армії Асада з моменту початку її наступу в провінції Ідліб три місяці тому, заявили у базованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

    За його даними, в боях за Аль-Хобейт загинули більше сотні бійців з обох сторін. При цьому сирійська армія та її союзники приблизно дві тисячі разів завдавали по повстанцях артилерійських та авіаударів.

    В «Хезболлі», яка є союзником президента Сирії Башара Асада, це місто назвали брамою до південної частини провінції Ідліб. Неподалік від Аль-Хобейта розташоване більше місто Хан-Шейхун.

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    Нагадаємо, у квітні цього року урядові війська разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у провінціях Ідліб та Хама.

    Війна у Сирії  розпочалася весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, які потім перетворилися на повномасштабну громадянську війну.

    За час конфлікту на території Сирії понад 350 тисяч людей загинули, а мільйони сирійських громадян стали біженцями.

    Нагадаємо, на цьому тижні Туреччина погодилась створити спільний зі США операційний центр для координації і управління діями щодо створення «зони безпеки» на півночі Сирії.

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