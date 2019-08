Помпео заявив про зближення позицій США та Туреччини щодо Сирії

Створення зони безпеки стане важливим кроком на шляху встановлення миру та безпеки, - заявив глава Держдепу

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що у відносинах із Туреччиною відбулося «зближення позицій» з питань Сирії.

Про це Помпео написав у Twitter.

«Я радий, що переговори між Туреччиною та США призвели до важливого прогресу на шляху налагодження стабільного безпечного механізму на північному сході Сирії. Створення зони безпеки стане важливим кроком на шляху встановлення миру та безпеки», - заявив глава Держдепу.

Pleased that talks between the U.S. & Turkey led to important progress towards establishing a sustainable security mechanism to address our shared security concerns in Northeast #Syria. Establishing a safe zone would be a big step towards achieving peace & security.