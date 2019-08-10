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    У світі

    Помпео заявив про зближення позицій США та Туреччини щодо Сирії

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    Держсекретар США Майк Помпео - Помпео заявив про зближення позицій США та Туреччини щодо Сирії
    Держсекретар США Майк Помпео

    Створення зони безпеки стане важливим кроком на шляху встановлення миру та безпеки, - заявив глава Держдепу

    Державний секретар США Майк Помпео заявив, що у відносинах із Туреччиною відбулося «зближення позицій» з питань Сирії.

    Про це Помпео написав у Twitter.

    «Я радий, що переговори між Туреччиною та США призвели до важливого прогресу на шляху налагодження стабільного безпечного механізму на північному сході Сирії. Створення зони безпеки стане важливим кроком на шляху встановлення миру та безпеки», - заявив глава Держдепу.

    Нагадаємо, цього тижня міністерство оборони Туреччини погодилося створити спільний зі США операційний центр для координації і управління діями щодо створення «зони безпеки» на півночі Сирії.

    Раніше повідомлялося, що Сирія не хоче воювати із Туреччиною.

    Туреччина США Сирія Майк Помпео Держдепартамент США
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