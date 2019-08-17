У Сирії авіація Асада знову завдала удару по Ідлібу – шестеро загиблих



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Фото: www.aa.com.tr

Сирійський режим та його російські союзники послідовно порушують умови припинення вогню

Внаслідок авіаудару сил уряду Башара Асада у сирійській провінції Ідліб загинули 6 цивільних жителів.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на місцеві джерела. «Шість цивільних осіб загинули в результаті авіаудару у зоні деескалації на північному заході Сирії», – повідомила агенція цивільної оборони «White Helmets».

Сьогоднішня атака сталася через день після загибелі 13 мирних жителів та поранення 20 інших під час авіаудару російських військових у селі Хасс провінції Ідліб.

Туреччина та РФ домовилися у вересні минулого року перетворити провінцію Ідліб у зону деескалації, де будь-які агресивні дії прямо заборонені.

Однак сирійський режим та його російські союзники послідовно порушують умови припинення вогню, здійснюючи напади всередині зони деескалації.

Нагадаємо, за даними ООН, 12 тисяч дітей вбили чи поранили під час конфліктів минулого року.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що у відносинах із Туреччиною відбулося «зближення позицій» з питань Сирії.