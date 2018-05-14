Ситуація на Донбасі залишається напруженою: поранено двох військових

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Ситуація на Донбасі залишається напруженою

За минулу добу російсько-окупаційні підрозділи 63 рази порушували режим припинення вогню

Минулої доби, у неділю, 13 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною.

Бойові дії не припинялись вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Активна оборона підрозділів об’єднаних сил на луганському напрямку тривала в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке.

На донецькому напрямку ворог активізувався в районах населених пунктів Світлодарськ, Новолуганське, Зайцеве, Верхньоторецьке.

Не припиняються бойові дії в районі Авдіївської промзони та населеного пункту Піски, а також на маріупольському напрямку в районах н.п. Талаківка, Водяне та Широкине.

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська, нехтуючи міжнародними угодами 63 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували міномети та артилерію. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь.

Під час бойових дій вчора двоє наших захисників зазнали осколкових поранень. Наразі пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу у госпіталі.

Поточної доби, 14 травня, втрат немає. Втрати противника уточнюються.