Біля патруля ОБСЄ на Донеччині пролунав вибух

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Автомобіль місії ОБСЄ на Донбасі, архівне фото

Вибух стався в результаті розриву 82-мм мінометної міни

Поблизу села Петровське на Донеччині на відстані менше 300 метрів від патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ стався вибух.

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ, опублікованому на сайті організації.

Зазначається, що 30 травня в 10:22 патруль у складі шести співробітників місії на двох броньованих автомобілях прибув до місцезнаходження камери СММ, розташованої за межами ділянки розведення сил в районі Петровського (41 км на південь від Донецька).

«В 10:58 члени патруля перебували всередині двох автомобілів з відкритими дверима, коли всі вони почули свистячий звук, а потім вибух. Вони також побачили темно-сірий дим, що піднімається позаду покинутої цегляної сільськогосподарської будівлі, в 200-300 метрах на південний-захід (за оцінкою, за межами ділянки розведення)», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, вибух стався в результаті розриву 82-мм мінометної міни.

Патруль місії ОБСЄ негайно покинув цей район і повернувся на базу в Донецьку.

Нагадаємо, минулого тижня на Донбасі біля спостерігачів ОБСЄ стався обстріл.