Сєвєродонецьк тепер теж матиме військово-цивільну адміністрацію



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Раніше голова Луганської ОДА подав звернення про утворення військово-цивільної адміністрації у Сєвєродонецьку.

Президент Володимир Зеленський створив у Сєвєродонецьку Луганської області військово-цивільну адміністрацію.

Він підписав відповідний указ, опублікований на сайті президента.

Забезпечити виконання указу доручили командувачу Об’єднаних сил та голові Луганської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що документ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше 28 липня на брифінгу голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що подав звернення про утворення військово-цивільної адміністрації у Сєвєродонецьку.

Зазначимо, законні підстави для введення ВЦА у Сєвєродонецьку були — сесія не збиралась понад три місяці. Крім того, мер Валентин Казаков, якого було обрано на виборах, неодноразово поновлювався на посаді через суд, але його знову відстороняли.

Нагадаємо, 27 липня указом президента було створено військово-цивільну адміністрацію у місті Лисичанськ — другим за розміром міста на підконтрольній частині Луганської області. Це було зроблено через затяжний конфлікт мера та міської ради, який призвів до проблем з життєзабезпеченням міста.