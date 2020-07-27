Зеленський наказав створити Лисичанську військово-цивільну адміністрацію
У місті Лисичанськ на сьогоднішній день проживає понад 96 тисяч людей
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області.
Відповідний указ №293/2020 від 27 липня опублікували на сайті Офісу президента.
«На виконання закону України «Про військово-цивільні адміністрації» постановляю:
1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.
2. Командувачу об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про військово- цивільні адміністрації» заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу.
3. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування», — йдеться на сайті Офісу президента.
Згідно із останніми даними (січень 2020 року), у місті Лисичанськ на сьогоднішній день проживає понад 96 тисяч людей.
Зазначимо, що закон про військово-цивільні адміністрації набув чинності наприкінці лютого 2015 року. Донецька і Луганська ВЦА були створені в березні 2015 року. Ще п'ять районних військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області і дві міських в Луганській області поблизу лінії розмежування були створені в серпні того самого року.
П'ятий президент Петро Порошенко у листопаді 2016 року своїм указом утворив три нові військово-цивільні адміністрації у місті Золоте та селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області та селищі Зайцеве Бахмутстького району Донецької області
У січні 2019 року Петро Порошенко підписав указ про утворення військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області.