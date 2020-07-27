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    Зеленський наказав створити Лисичанську військово-цивільну адміністрацію

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    Місто Лисичанськ -&nbsp;одне з найдавніших міст на&nbsp;сході України - Зеленський наказав створити Лисичанську військово-цивільну адміністрацію
    Місто Лисичанськ - одне з найдавніших міст на сході України
    Фото: ukrainer.net

    У місті Лисичанськ на сьогоднішній день проживає понад 96 тисяч людей

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області.

    Відповідний указ №293/2020 від 27 липня опублікували на сайті Офісу президента.

    «На виконання закону України «Про військово-цивільні адміністрації» постановляю:

    1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

    2. Командувачу об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про військово- цивільні адміністрації» заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу.

    3. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування», — йдеться на сайті Офісу президента.

    Згідно із останніми даними (січень 2020 року), у місті Лисичанськ на сьогоднішній день проживає понад 96 тисяч людей.

    У період від 22 травня до 24 липня 2014 року Лисичанськ перебував під владою фіктивного утворення «Луганська народна республіка», допоки його не було звільнено Збройними силами України, зокрема батальйоном «Донбас» та 24-ю механізованою бригадою

    Зазначимо, що закон про військово-цивільні адміністрації набув чинності наприкінці лютого 2015 року. Донецька і Луганська ВЦА були створені в березні 2015 року. Ще п'ять районних військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області і дві міських в Луганській області поблизу лінії розмежування були створені в серпні того самого року.

     Військово-цивільна адміністрація – це тимчасовий державний орган, який діє в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей і призначений для забезпечення дії Конституції та законів України, гарантування безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи.

    П'ятий президент Петро Порошенко у листопаді 2016 року своїм указом утворив три нові військово-цивільні адміністрації у місті Золоте та селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області та селищі Зайцеве Бахмутстького району Донецької області

    У січні 2019 року Петро Порошенко підписав указ про утворення військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області.

    Петро Порошенко Луганщина закон Володимир Зеленський президент
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