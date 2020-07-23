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    Події в Україні

    На Луганщині загасили пожежу, що виникла через обстріл бойовиків

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    Вогнеборці повідомили, що вогонь не загрожував населеним пунктам - На Луганщині загасили пожежу, що виникла через обстріл бойовиків
    Вогнеборці повідомили, що вогонь не загрожував населеним пунктам

    Пожежу сухої трави, чагарників та деревини загасили близько 14.30

    У Луганській області вже ліквідовано пожежу сухої трави, чагарників та деревини, яка почалася поблизу села Лопаскине Новоайдарського району після обстрілу. Про це інформує пресслужба МВС.

    «22 липня до ДСНС надійшла інформація, що внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави, чагарників та деревини. О 14:32 23 липня пожежу ліквідовано», - йдеться у повідомленні.

    Напередодні ввечері рятувальники заявили, що немає загрози населеним пунктам у Луганській області, поблизу яких спалахнула лісова пожежа.

    Нагадаємо, у Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс.

    До слова, 7 липня в Луганській області спалахнула пожежа, для ліквідації якого залучили близько 450 військових. Тоді у вогні загинули п'ять осіб. Також у результаті пожеж були знищені 23 і пошкоджені 36 будинків у селі Смоляниво, постраждали 71 людина.

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