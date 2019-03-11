Скандал через журналіста: в МЗС Австрії підозрюють «цензуру» в Україні



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Австрійському журналісту Крістіану Вершютцу заборонили в’їзд в Україну терміном на один рік

Австрійський дипломат закликав українського посла надати докази обвинувачень України проти кореспондента ORF

В МЗС Австрії у понеділок, 11 березня, викликали посла України у Відні Олександра Щербу через заборону на в'їзд до України керівнику бюро австрійської телерадіокомпанії ORF Крістіану Вершютцу.

Як повідомили у зовнішньополітичному відомстві Австрії, з українським послом поспілкувався генеральний секретар у закордонних справах Йоганнес Петерлік.

«Йоганнес Петерлік закликав скасувати заборону на в'їзд, запроваджену українською владою, а також надати акредитацію в зоні конфлікту на українській стороні від лінії розмежування для кореспондента ORF Крістіана Вершютца», - йдеться у повідомленні МЗС.

Австрійський дипломат закликав українського посла надати докази обвинувачень України проти кореспондента ORF. «Ми глибоко стурбовані діями українського уряду проти незалежного журналіста. Це неприпустимий односторонній акт цензури, і він несумісний з цінностями і принципами Угоди про асоціацію з ЄС», - сказав генеральний секретар.

Петерлік зазначив, що представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір також закликав до зняття заборони на в'їзд Вершютцу. «Нашою метою має стати те, щоб кореспондент ORF Крістіан Вершютц міг продовжувати готувати репортажі без неприйнятних обмежень з боку України», - сказав Петерлік.

Нагадаємо, раніше СБУ підтвердила інформацію про заборону австрійському журналісту Крістіану Вершютцу в’їзду в Україну терміном на один рік.

Джерело: Європейська правда