Скандал із кримським заводом. Окупанти завдали Україні збитків на 30 млн



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Всупереч діючому законодавству, станція забезпечувала сировиною у вигляді кондиційної ропи з озера Сиваш «Кримський содовий завод»

Підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі

Внаслідок незаконного видобутку та використання надр України окупаційною владою Криму, яка через посадових осіб одного з київських підприємств використовувала насосну станцію у Херсонській області та забезпечувала сировиною кримський завод, були завдані збитки у сумі приблизно 30 мільйонів гривень.

Про це 29 листопада повідомив начальник Головного управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак.

За його словами, слідчі поліції Криму здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом незаконного видобутку надр на території України.

«Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо незаконного використання окупаційною владою півострову Крим через посадових осіб одного з київських підприємств насосної станції, розташованої на території Новотроїцького району Херсонської області. Всупереч діючому законодавству, станція забезпечувала сировиною у вигляді кондиційної ропи з озера Сиваш «Кримський содовий завод». Це підприємство здійснює свою діяльність на окупованій території Криму», – заявив Стрижак, якого цитує Управління комунікації Національної поліції України.

Керівник поліції Криму повідомив, що під час проведення слідчих дій було встановлено, що на території насосної станції знаходиться шість промислових насосів, за допомогою яких сировина подається до содового заводу. Також правоохоронці виявили електролінію, яка незаконно подавала електроенергію з окупованого Криму до зазначеної насосної станції.

В ході слідчих дій вилучено значну кількість документації, створеної представниками Російської Федерації на тимчасово окупованій території.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 441 (Екоцид), ч. 1 ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря), ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з органами правопорядку автономії припинили схему незаконного видобутку корисних копалин.