ФСБ затримала в Криму росіянку, «завербовану українськими спецслужбами»



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За даними ФСБ, жінка виконувала «завдання Головного управління розвідки Міноборони України»

ФСБ Росії повідомила про затримання в Севастополі росіянки, яка нібито була завербована українськими спецслужбами для збору секретних відомостей військового характеру.

Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомляє «Интерфакс».

За даними ФСБ, затримана жінка «за завданням Головного управління розвідки Міноборони України цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру».

Порушено кримінальну справу за статтею 275 КК РФ.

До слова, контррозвідка СБУ викрила спробу вербування спецслужбами РФ мешканця одного з прикордонних населених пунктів Чернігівщини, який під час поїздки в Росію, до родичів, потрапив у поле зору ФСБ.

Контррозвідка Служби безпеки України вкотре застерігає, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широке коло наших співвітчизників – від державних посадовців та військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), національно-патріотичних організацій до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи тимчасово окупованих територій для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів тощо.