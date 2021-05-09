Рейтинг провідної політичної сили Німеччини впав до рекордних показників

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня

Найбільш популярною партією ФРН залишаються «Зелені»

Популярність правлячого у Німеччині консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) впав до 23%, досягнувши найгірших показників за всю його історію. Про це свідчать дані опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Kantar для видання Bild.

За тиждень довіра до блоку ХДС/ХСС зменшилась на один відсотковий пункт.

За п'ять місяців до виборів в Бундестаг блок поступається лідерством партії «Союз-90»/«Зелені», які в порівнянні з минулим тижнем втратили також один пункт, але зберегли лідерство – 26%.

Соціал-демократи (СДПН) розташовуються на третьому місці з 16% голосів (+1), Вільна демократична партія – 12% (+1), ультраправа «Альтернатива для Німеччини» – 10%, Ліва партія – 7%.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Як повідомлялося раніше, віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

У свою чергу, Анналена Бербок, яку вперше в своїй історії висунула партія «Зелених» на посаду федерального канцлера, вважає несвоєчасним вступ України до НАТО через конфлікт із Росією.

Правління німецької партії Християнсько-демократичний союз вирішило, що на посаду голови уряду від блоку партій ХДС/ХСС на цьогорічних виборах до Бундестагу має кандидувати лідер політсили, прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.