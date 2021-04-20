Намісник Меркель. Що відомо про нового кандидата в канцлери Німеччини

Досвідчений політик, журналіст, юрист та симпатик Путіна

Правління німецької партії Християнсько-демократичний союз вирішило, що на посаду голови уряду від блоку партій ХДС/ХСС на цьогорічних виборах до Бундестагу має кандидувати лідер політсили, прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет. Після шестигодинної онлайн-наради Лашет здобув 77,5% голосів членів правління. Його конкурент, голова сестринської партії Християнсько-соціальний союз, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер отримав 22,5% голосів. Політики отримали 31 та дев'ять голосів відповідно. Шестеро членів правління при голосуванні утрималися. Чому це важливо? Бо якщо ХДС перемагає на парламентських виборах, її голова призначається канцлером Німеччини, тобто наступником Ангели Меркель.

Довгожитель німецької політики

Лашет у німецькій політиці з 1994 року, відколи його вперше обрали до Бундестагу. До лав ХДС вступив задовго до цього – ще у 1974-у. Крок за кроком, 5 грудня 2012 року отримує місце заступника голови ХДС. 16 січня цього року на з’їзді був обраний головою партії.

Тривалий час Лашет працював у медіа. У 1986-у році розпочав журналістську діяльність – працював кореспондентом у редакції новин на баварському телеканалі Bayerisches Fernsehen. За чотири роки став головним редактором газети KirchenZeitung Aachen, з 1995-го очолював Einhard-Verlag. Під час журналістської кар’єри отримував юридичну освіту, працював науковим радником президента Бундестагу Ріти Зюссмуд. У 2017-му році Лашет став прем'єр-міністром Північної Рейн-Вестфалії – одного із найбільш густонаселеного і економічно розвиненого регіону. Окрім того, він побував депутатом Європарламенту та лідером регіонального відділення партії ХДС.

Лашет вважається фаворитом нинішнього канцлера Ангели Меркель та її духовним наступником. Він відомий своєю вірою в компроміси.

У Лашета з’явився реальний шанс сісти у крісло Меркель. Фото Reuters

Масковий скандал

Навесні минулого року Лашет опинився в епіцентрі скандалу щодо контрактів на поставки захисних масок і спецкостюмів. Йдеться про сумнівне співпраці уряду землі Північний Рейн-Вестфалія на чолі з Лашетом з фірмою-виробником одягу Van Laack, пишуть розслідувачі Spiegel. Пікантність у тому, що у Van Laack працює син політика Йоханнес. В кінці листопада глава компанії Крістіан фон Даніельс розповів ЗМІ про те, як він отримав контракт на поставки захисних масок, а саме, про те, що нібито посередником між Van Laack і урядом Північного Рейну-Вестфалії виступив якраз Лашет-молодший.

Але одним замовленням справа не обмежилася. Регіональна влада закупила у фірми спецхалатів майже на €40 млн. Пізніше поліція Північного Рейну-Вестфалії замовила масок на €4 млн, без оголошення будь-якого конкурсу. Влада, зі свого боку, виправдовувала свої дії терміновістю, що виникла в умовах поширення коронавирусу.

Зірка Instagram Йоханнес Лашет, модель Van Laack і б'юті-блогер

Путінферштеєр

Лашет – антивний путінферштеєр. Цей неологічний термін складається з двох слів: Putin та verstehen, що буквально перекладається як «той, хто розуміє Путіна». Його вживають щодо німецьких політиків, які так чи інакше підтримують дії лідера країни-агресора. Як правило, такі політики мають антиамериканські погляди.

Кандидат у канцлери Лашет неодноразово публічно підтримував Путіна. Так, у березні 2014 року після незаконної анексії Криму Лашет застерігав німецьких політиків від «антипутінського популізму» в Німеччині та «демонізації Росії».

Термін «путінферштеєр» активно прийняли у Росії. Там компанія під назвою Putinversteher продає сувеніри та пам'ятні речі із зображеннями Путіна

У 2018 році після отруєння Скрипалів у Солсбері Лашет був єдиним із провідних членів ХДС, хто напав не на Москву, а на Лондон. За те, що британці, мовляв, «забезпечили солідарність» союзників у НАТО проти Кремля. За рік він висловився на підтримку будівництва газопроводу «Північний потік-2», перебуваючи в РФ на форумі Петербурзького діалогу.

Гарна новина для України полягає у тому, що проросійські погляди Лашета, очевидно, не надто стійкі. Так, 18 березня під час зустрічі із українським прем’єром Денисом Шмигалем у Дюссельдорфі закликав до відновлення суверенітету України над півостровом Крим. Він також наголосив, що анексія є порушенням міжнародного права, і вона, як і конфлікт на Донбасі, істотно позначається на розвитку України, і додав, що Європа вкрай зацікавлена в стабільній, демократичній і економічно процвітаючій Україні.

Лашет відверто вітав участь РФ у Сирійській війні

Ще одна хороша новина – Лашет ніколи не виступав відверто за скасування санкцій проти РФ і в цілому підтримує політику своєї партії, яка засуджує дії Кремля, що суперечать міжнародному праву.

З дружиною зі школи

Особисте життя Лашета ніколи не піддавалося жодним нападкам з боку опозиції чи ЗМІ. Він народився у релігійній римо-католицькій сімї. Його батько походив із бельгійської родини. Походить із Буртшейде, передмістя Ахена.

Лашет досі підтримує міцні зв’язки із бельгійськими родичами. Вільно спілкується французькою.

Лашет з дружиною. Фото з відкритих джерел

У 1985 році Лашет одружився із Сюзанною Малангре, з якою ще в дитинстві познайомився у католицьму хорі. Щоправда, Малангре була дівчинкою вельми перспективною: її батько – регент хору та заможний ахенський підприємець, дядько – колишній лорд-мер Ахена. У пари є троє дітей: двоє синів та донька.

Наталія Сокирчук, «Главком»